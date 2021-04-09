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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.04.2021 23:57



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 16.03.1967 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 2.44 Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Başkanı
MEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 12.04.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Üyesi
SEMAHAT SEVİM ARSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 2.72 Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Üyesi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Üyesi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ROBERT SONMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.04.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Burla Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Yönetim Komitesi Üyesi
HAKAN HAMDİ BULGURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
KAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi ve Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911556 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MÜZEYYEN MÜNİRE GÜLAY BARBAROSOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911556 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı
AHMET TURUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911556 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TUĞRUL FADILLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911556 Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926456


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Gümüş Gr. 6,62 6,63 -0,04  
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