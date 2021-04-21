***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPolat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.comÖzkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.comAlper Gür Kıdemli Uzman-Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Uyum 11.04.2018 0 212 314 31 47 alper.gur@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 207503 / 701356 / 309542 / 912739Öktem Söylemez Kıdemli Uzman-Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Uyum 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930303BIST