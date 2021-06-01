***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPolat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.comÖzkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.comAlper Gür Yönetici - Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasası Uyum 01.05.2021 0 212 314 31 47 alper.gur@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 207503 / 701356 / 309542 / 912739Öktem Söylemez Kıdemli Uzman - Yatırımcı İlişkileri 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satış (Avrupa,Amerika,Asya-Pasifik) Yönetim Kurulu ÜyelikleriPOLAT ŞEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma DirektörüNİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge DirektörüCEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü-İştirakler(Amerika,Asya-Pasifik) Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel MüdürüMEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ülke Müdürü İngiltere&İrlanda/Beko Plc Genel MüdürüZEYNEP YALIM UZUN Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliUTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama DirektörüHASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939482BIST