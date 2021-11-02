***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2021 18:27
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eskişehir Buzdolabı İşletmesi, Fabrika 6, Kompresör İşletmesi, İstanbul Tuzla, Çamaşır Makinesi İşletmesi, Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi, Fabrika 2, Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi, Tekirdağ Çerkezköy, Elektronik İşletmesi, Elektrik Motorları İşletmesi, Çamaşır Kurutma Makinası ve Türk Kahve Makinesi İşletmesi Manisa Buzdolabı İşletmesi,Çamaşır Makinesi İşletmesi Romanya Gaeşti SC Arctic SA - Soğutucu Cihazlar İşletmesi Romanya Ulmi SC Arctic SA - Çamaşır Makinesi İşletmesi Rusya Kirzhach Beko LLC - Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşletmesi Güney Afrika Ezakheni Defy Appliances (Proprietary) Ltd. - Soğutucu Cihazlar İşletmesi Güney Afrika Jacob Defy Appliances (Proprietary) Ltd. - Pişirici Cihazlar, Kurutucu ve Çamaşır Makinesi İşletmesi Pakistan Haydarabat United Refrigeration Industries Ltd. - Buzdolabı İşletmesi Pakistan Karaçi Dawlance (Private) Ltd. - Buzdolabı İşletmesi,Çamaşır Makinesi, Pişirici Cihazlar ve Klima İşletmesi Bangladeş Dakka Singer Bangladesh Ltd. - Buzdolabı İşletmesi- Televizyon ve Klima İşletmesi Tayland Rayong Beko Thai Co Ltd. - Buzdolabı İşletmesi Tayland Kabin Buri Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. - Buzdolabı İşletmesi- Çamaşır Makinası İşletmesi Çin Shangai Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd.- Çamaşır Makinası İşletmesi
Elektronik Posta Adresi
E-posta
investorrelations@arcelik.com
yatirimciiliskileri@arcelik.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul 0 212 314 34 34 0 212 314 34 82
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 21.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Eurotahvil 03.04.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Yeşil Tahvil 25.05.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1500000000 TRY Yurtiçi 24.12.2020 24.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 18.03.2021 18.03.2022 Yurtdışı Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyelikleri
POLAT ŞEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
NİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket Müdürü
CEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
MEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZEYNEP YALIM UZUN Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
UTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Direktörü
HASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arçelik Pazarlama A.Ş. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 626.059.040,00 626.059.040,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Dayanıklı Tüketim 753.801.427,00 753.801.427,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Motor Üretim/Satış 130.000.000,00 130.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ardutch B.V. Holding 495.180.000,00 495.180.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Ardutch B.V. Taiwan Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 TWD 100 Bağlı Ortaklık
Arch R&D Co. Ltd. Teknoloji Üretimi ve Tasarım 15.630.600,00 15.630.600,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
Beko A and NZ Pty Ltd. Dayanıklı Tüketim 4.000.000,00 4.000.000,00 AUD 100 Bağlı Ortaklık
Beko APAC IBC Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 20.000.000,00 20.000.000,00 THB 100 Bağlı Ortaklık
Beko Appliances Indonesia, PT Dayanıklı Tüketim 146.537.809.500,00 146.537.809.500,00 IDR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 72.562.700,00 72.562.700,00 MYR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Balkans D.O.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 RSD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Central Asia Dayanıklı Tüketim 1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 KZT 100 Bağlı Ortaklık
Beko Egypt Trading LLC Dayanıklı Tüketim 605.408.000,00 605.408.000,00 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Beko Electronics Espana S.L. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.014.420,00 1.014.420,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko France S.A.S. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 600.000,00 600.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Grundig Deutschland GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Grundig Schweiz GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 CHF 100 Bağlı Ortaklık
Beko Gulf FZE Dayanıklı Tüketim/Elektronik 12.853.750,00 12.853.750,00 AED 100 Bağlı Ortaklık
Beko Home Appliances Portugal Dayanıklı Tüketim/Elektronik 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Hong Kong Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 100.000,00 100.000,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Israel Household Appliances LTD. Dayanıklı Tüketim 850.000,00 850.000,00 ILS 100 Bağlı Ortaklık
Beko Italy SRL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko LLC Dayanıklı Tüketim/Elektronik 4.283.520.885,26 4.283.520.885,26 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Beko Morocco Household Appliances SARL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 8.200.000,00 8.200.000,00 MAD 100 Bağlı Ortaklık
Beko Pilipinas Corporation Dayanıklı Tüketim 254.357.000,00 254.357.000,00 PHP 100 Bağlı Ortaklık
Beko Plc. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Beko S.A. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 PLN 100 Bağlı Ortaklık
Beko Shanghai Trading Company Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 5.406.260,00 5.406.260,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
Beko Slovakia S.R.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 238.996,00 238.996,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Beko Thai Co. Dayanıklı Tüketim 5.281.222.026,00 5.281.222.026,00 THB 100 Bağlı Ortaklık
Beko Ukraine LLC Dayanıklı Tüketim 190.085.828,00 190.085.828,00 UAH 100 Bağlı Ortaklık
Beko US Inc. Dayanıklı Tüketim 2.500.100,00 2.500.100,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
Changzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Dayanıklı Tüketim 601.662.719,00 601.662.719,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
Dawlance Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 519.129.000,00 519.129.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
DEL Electronics (Private) Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.000.000,00 40.000.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Defy Appliances (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 1.500,00 1.500,00 ZAR 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.000,00 3.000,00 BWP 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 100,00 100,00 NAD 100 Bağlı Ortaklık
Defy Sales East Africa Limited Dayanıklı Tüketim 80000000 80000000 KES 100 Bağlı Ortaklık
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2,00 2,00 SZL 100 Bağlı Ortaklık
Elektra Bregenz AG Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Multimedia A.G. Elektronik 100.000,00 100.000,00 CHF 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Multimedia B.V. Holding 77.899.614,78 77.899.614,78 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Nordic AB Dayanıklı Tüketim/Elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 SEK 100 Bağlı Ortaklık
Grundig Nordic AS Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 NOK 100 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 412.570.000,00 235.165.200,00 CNY 57 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2.472.000.000,00 1.246.899.000,00 THB 50,4 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (China) Ltd. Dayanıklı Tüketim 10.002.000,00 6.001.200,00 CNY 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.614.000,00 2.168.400,00 SGD 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 17.800.000,00 10.680.000,00 THB 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 MYR 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 AED 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 200.000,00 120.000,00 CNY 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 HKD 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.700.000,00 24.420.000,00 TWD 60 Bağlı Ortaklık
Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Dayanıklı Tüketim 10.000,00 6.000,00 EUR 60 Bağlı Ortaklık
PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia Dayanıklı Tüketim 8.800.000.000,00 3.564.000.000,00 IDR 40,5 İştirak
Pan Asia Private Equity Ltd. Holding 1.000,00 1.000,00 USD 100 Bağlı Ortaklık
PT Home Appliances Indonesia Dayanıklı Tüketim 2.500.000.000,00 1.675.000.000,00 IDR 67 Bağlı Ortaklık
Retail Holdings Bhold B.V., The Netherlands Holding 45.000,00 45.000,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
SC Arctic SA Dayanıklı Tüketim/Elektronik 48.039.066,60 46.464.651,00 RON 96,72 Bağlı Ortaklık
Singer Bangladesh Limited Dayanıklı Tüketim/Elektronik 997.028.380,00 568.193.370,00 BDT 56,99 Bağlı Ortaklık
United Refrigeration Industries Ltd. Dayanıklı Tüketim 518.616.000,00 518.616.000,00 PKR 100 Bağlı Ortaklık
Vietbeko Limited Liability Company Dayanıklı Tüketim 676.522.723.700,00 676.522.723.700,00 VND 100 Bağlı Ortaklık
Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim 28.800.000,00 12.960.200,00 TRY 45 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)
Voltbek Home Appliances Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 8.370.100.000,00 4.101.349.000,00 INR 49 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)
Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100.000.000,00 47.000.000,00 TRY 47 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6.000.000,00 2.009.996,99 TRY 33,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Pazarlama ve İletişim 12.000.000,00 3.840.000,00 TRY 32 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974061
BIST