***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eskişehir Buzdolabı İşletmesi, Fabrika 6, Kompresör İşletmesi, İstanbul Tuzla, Çamaşır Makinesi İşletmesi, Bolu Pişirici Cihazlar İşletmesi, Fabrika 2, Ankara Bulaşık Makinası İşletmesi, Tekirdağ Çerkezköy, Elektronik İşletmesi, Elektrik Motorları İşletmesi, Çamaşır Kurutma Makinası ve Türk Kahve Makinesi İşletmesi Manisa Buzdolabı İşletmesi,Çamaşır Makinesi İşletmesi Romanya Gaeşti SC Arctic SA - Soğutucu Cihazlar İşletmesi Romanya Ulmi SC Arctic SA - Çamaşır Makinesi İşletmesi Rusya Kirzhach Beko LLC - Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşletmesi Güney Afrika Ezakheni Defy Appliances (Proprietary) Ltd. - Soğutucu Cihazlar İşletmesi Güney Afrika Jacob Defy Appliances (Proprietary) Ltd. - Pişirici Cihazlar, Kurutucu ve Çamaşır Makinesi İşletmesi Pakistan Haydarabat United Refrigeration Industries Ltd. - Buzdolabı İşletmesi Pakistan Karaçi Dawlance (Private) Ltd. - Buzdolabı İşletmesi,Çamaşır Makinesi, Pişirici Cihazlar ve Klima İşletmesi Bangladeş Dakka Singer Bangladesh Ltd. - Buzdolabı İşletmesi- Televizyon ve Klima İşletmesi Tayland Rayong Beko Thai Co Ltd. - Buzdolabı İşletmesi Tayland Kabin Buri Arçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. - Buzdolabı İşletmesi- Çamaşır Makinası İşletmesi Çin Shangai Arçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd.- Çamaşır Makinası İşletmesiElektronik Posta AdresiE-postainvestorrelations@arcelik.comyatirimciiliskileri@arcelik.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKaraağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu-İstanbul 0 212 314 34 34 0 212 314 34 82Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 21.01.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarEurotahvil 03.04.2013 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıYeşil Tahvil 25.05.2021 İrlanda Irish Stock Exchange Tahvil ve Bono PiyasasıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBorçlanma Aracı 1500000000 TRY Yurtiçi 24.12.2020 24.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 1000000000 USD Yurtdışı 18.03.2021 18.03.2022 Yurtdışı SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyelikleriPOLAT ŞEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliNİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket MüdürüCEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel MüdürüMEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliZEYNEP YALIM UZUN Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliUTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama DirektörüHASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiArçelik Pazarlama A.Ş. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 626.059.040,00 626.059.040,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Dayanıklı Tüketim 753.801.427,00 753.801.427,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkWat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Motor Üretim/Satış 130.000.000,00 130.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArdutch B.V. Holding 495.180.000,00 495.180.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkArdutch B.V. Taiwan Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 TWD 100 Bağlı OrtaklıkArch R&D Co. Ltd. Teknoloji Üretimi ve Tasarım 15.630.600,00 15.630.600,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkBeko A and NZ Pty Ltd. Dayanıklı Tüketim 4.000.000,00 4.000.000,00 AUD 100 Bağlı OrtaklıkBeko APAC IBC Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 20.000.000,00 20.000.000,00 THB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Appliances Indonesia, PT Dayanıklı Tüketim 146.537.809.500,00 146.537.809.500,00 IDR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 72.562.700,00 72.562.700,00 MYR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Balkans D.O.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 RSD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Central Asia Dayanıklı Tüketim 1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 KZT 100 Bağlı OrtaklıkBeko Egypt Trading LLC Dayanıklı Tüketim 605.408.000,00 605.408.000,00 EGP 100 Bağlı OrtaklıkBeko Electronics Espana S.L. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.014.420,00 1.014.420,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko France S.A.S. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 600.000,00 600.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Grundig Deutschland GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Grundig Schweiz GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 CHF 100 Bağlı OrtaklıkBeko Gulf FZE Dayanıklı Tüketim/Elektronik 12.853.750,00 12.853.750,00 AED 100 Bağlı OrtaklıkBeko Home Appliances Portugal Dayanıklı Tüketim/Elektronik 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Hong Kong Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 100.000,00 100.000,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Israel Household Appliances LTD. Dayanıklı Tüketim 850.000,00 850.000,00 ILS 100 Bağlı OrtaklıkBeko Italy SRL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko LLC Dayanıklı Tüketim/Elektronik 4.283.520.885,26 4.283.520.885,26 RUB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Morocco Household Appliances SARL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 8.200.000,00 8.200.000,00 MAD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Pilipinas Corporation Dayanıklı Tüketim 254.357.000,00 254.357.000,00 PHP 100 Bağlı OrtaklıkBeko Plc. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 GBP 100 Bağlı OrtaklıkBeko S.A. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 PLN 100 Bağlı OrtaklıkBeko Shanghai Trading Company Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 5.406.260,00 5.406.260,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkBeko Slovakia S.R.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 238.996,00 238.996,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Thai Co. Dayanıklı Tüketim 5.281.222.026,00 5.281.222.026,00 THB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Ukraine LLC Dayanıklı Tüketim 190.085.828,00 190.085.828,00 UAH 100 Bağlı OrtaklıkBeko US Inc. Dayanıklı Tüketim 2.500.100,00 2.500.100,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkChangzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Dayanıklı Tüketim 601.662.719,00 601.662.719,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkDawlance Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 519.129.000,00 519.129.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkDEL Electronics (Private) Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.000.000,00 40.000.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkDefy Appliances (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 1.500,00 1.500,00 ZAR 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.000,00 3.000,00 BWP 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 100,00 100,00 NAD 100 Bağlı OrtaklıkDefy Sales East Africa Limited Dayanıklı Tüketim 80000000 80000000 KES 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2,00 2,00 SZL 100 Bağlı OrtaklıkElektra Bregenz AG Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Multimedia A.G. Elektronik 100.000,00 100.000,00 CHF 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Multimedia B.V. Holding 77.899.614,78 77.899.614,78 EUR 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Nordic AB Dayanıklı Tüketim/Elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 SEK 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Nordic AS Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 NOK 100 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 412.570.000,00 235.165.200,00 CNY 57 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2.472.000.000,00 1.246.899.000,00 THB 50,4 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (China) Ltd. Dayanıklı Tüketim 10.002.000,00 6.001.200,00 CNY 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.614.000,00 2.168.400,00 SGD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 17.800.000,00 10.680.000,00 THB 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 MYR 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 AED 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 200.000,00 120.000,00 CNY 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 HKD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.700.000,00 24.420.000,00 TWD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances B.V. Dayanıklı Tüketim 10.000,00 6.000,00 EUR 60 Bağlı OrtaklıkPT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia Dayanıklı Tüketim 8.800.000.000,00 3.564.000.000,00 IDR 40,5 İştirakPan Asia Private Equity Ltd. Holding 1.000,00 1.000,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkPT Home Appliances Indonesia Dayanıklı Tüketim 2.500.000.000,00 1.675.000.000,00 IDR 67 Bağlı OrtaklıkRetail Holdings Bhold B.V., The Netherlands Holding 45.000,00 45.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkSC Arctic SA Dayanıklı Tüketim/Elektronik 48.039.066,60 46.464.651,00 RON 96,72 Bağlı OrtaklıkSinger Bangladesh Limited Dayanıklı Tüketim/Elektronik 997.028.380,00 568.193.370,00 BDT 56,99 Bağlı OrtaklıkUnited Refrigeration Industries Ltd. Dayanıklı Tüketim 518.616.000,00 518.616.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkVietbeko Limited Liability Company Dayanıklı Tüketim 676.522.723.700,00 676.522.723.700,00 VND 100 Bağlı OrtaklıkArçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim 28.800.000,00 12.960.200,00 TRY 45 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)Voltbek Home Appliances Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 8.370.100.000,00 4.101.349.000,00 INR 49 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100.000.000,00 47.000.000,00 TRY 47 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6.000.000,00 2.009.996,99 TRY 33,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Pazarlama ve İletişim 12.000.000,00 3.840.000,00 TRY 32 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974061BIST