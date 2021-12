***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiArçelik Pazarlama A.Ş. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 626.059.040,00 626.059.040,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Dayanıklı Tüketim 753.801.427,00 753.801.427,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkArdutch B.V. Holding 495.180.000,00 495.180.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkArdutch B.V. Taiwan Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 TWD 100 Bağlı OrtaklıkArch R&D Co. Ltd. Teknoloji Üretimi ve Tasarım 15.630.600,00 15.630.600,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkBeko A and NZ Pty Ltd. Dayanıklı Tüketim 4.000.000,00 4.000.000,00 AUD 100 Bağlı OrtaklıkBeko APAC IBC Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 20.000.000,00 20.000.000,00 THB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Appliances Indonesia, PT Dayanıklı Tüketim 146.537.809.500,00 146.537.809.500,00 IDR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Appliances Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 72.562.700,00 72.562.700,00 MYR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Balkans D.O.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 130.000.000,00 130.000.000,00 RSD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Central Asia Dayanıklı Tüketim 1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 KZT 100 Bağlı OrtaklıkBeko Egypt Trading LLC Dayanıklı Tüketim 605.408.000,00 605.408.000,00 EGP 100 Bağlı OrtaklıkBeko Electronics Espana S.L. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.014.420,00 1.014.420,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko France S.A.S. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 600.000,00 600.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Grundig Deutschland GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 25.000,00 25.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Grundig Schweiz GmbH Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 CHF 100 Bağlı OrtaklıkBeko Gulf FZE Dayanıklı Tüketim/Elektronik 12.853.750,00 12.853.750,00 AED 100 Bağlı OrtaklıkBeko Home Appliances Portugal Dayanıklı Tüketim/Elektronik 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Hong Kong Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 100.000,00 100.000,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Israel Household Appliances LTD. Dayanıklı Tüketim 850.000,00 850.000,00 ILS 100 Bağlı OrtaklıkBeko Italy SRL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko LLC Dayanıklı Tüketim/Elektronik 4.283.520.885,26 4.283.520.885,26 RUB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Morocco Household Appliances SARL Dayanıklı Tüketim/Elektronik 8.200.000,00 8.200.000,00 MAD 100 Bağlı OrtaklıkBeko Pilipinas Corporation Dayanıklı Tüketim 254.357.000,00 254.357.000,00 PHP 100 Bağlı OrtaklıkBeko Plc. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 500.000,00 500.000,00 GBP 100 Bağlı OrtaklıkBeko S.A. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 PLN 100 Bağlı OrtaklıkBeko Shanghai Trading Company Ltd. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 5.406.260,00 5.406.260,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkBeko Slovakia S.R.O. Dayanıklı Tüketim/Elektronik 238.996,00 238.996,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBeko Thai Co. Dayanıklı Tüketim 5.281.222.026,00 5.281.222.026,00 THB 100 Bağlı OrtaklıkBeko Ukraine LLC Dayanıklı Tüketim 190.085.828,00 190.085.828,00 UAH 100 Bağlı OrtaklıkBeko US Inc. Dayanıklı Tüketim 2.500.100,00 2.500.100,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkChangzhou Beko Electrical Appliances Co. Ltd. Dayanıklı Tüketim 601.662.719,00 601.662.719,00 CNY 100 Bağlı OrtaklıkDawlance Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 519.129.000,00 519.129.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkDEL Electronics (Private) Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.000.000,00 40.000.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkDefy Appliances (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 1.500,00 1.500,00 ZAR 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Botswana) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.000,00 3.000,00 BWP 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Namibia) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 100,00 100,00 NAD 100 Bağlı OrtaklıkDefy Sales East Africa Limited Dayanıklı Tüketim 80000000 80000000 KES 100 Bağlı OrtaklıkDefy (Swaziland) (Proprietary) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2,00 2,00 SZL 100 Bağlı OrtaklıkElektra Bregenz AG Dayanıklı Tüketim/Elektronik 9.000.000,00 9.000.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Multimedia A.G. Elektronik 100.000,00 100.000,00 CHF 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Multimedia B.V. Holding 77.899.614,78 77.899.614,78 EUR 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Nordic AB Dayanıklı Tüketim/Elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 SEK 100 Bağlı OrtaklıkGrundig Nordic AS Dayanıklı Tüketim/Elektronik 1.000.000,00 1.000.000,00 NOK 100 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances (Shanghai) Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 412.570.000,00 235.165.200,00 CNY 57 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 2.472.000.000,00 1.246.899.000,00 THB 50,4 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (China) Ltd. Dayanıklı Tüketim 10.002.000,00 6.001.200,00 CNY 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (Singapore) Pte. Ltd. Dayanıklı Tüketim 3.614.000,00 2.168.400,00 SGD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales (Thailand) Ltd. Dayanıklı Tüketim 17.800.000,00 10.680.000,00 THB 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Malaysia Sdn. Bhd. Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 MYR 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Middle East Fze Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 AED 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Vietnam Co., Ltd. Dayanıklı Tüketim 200.000,00 120.000,00 CNY 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances Sales Hong Kong Limited Dayanıklı Tüketim 1.000.000,00 600.000,00 HKD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Taiwan Home Appliances Sales Ltd. Dayanıklı Tüketim 40.700.000,00 24.420.000,00 TWD 60 Bağlı OrtaklıkArçelik Hitachi Home Appliances B.V. Dayanıklı Tüketim 10.000,00 6.000,00 EUR 60 Bağlı OrtaklıkPT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia Dayanıklı Tüketim 8.800.000.000,00 3.564.000.000,00 IDR 40,5 İştirakPan Asia Private Equity Ltd. Holding 1.000,00 1.000,00 USD 100 Bağlı OrtaklıkPT Home Appliances Indonesia Dayanıklı Tüketim 2.500.000.000,00 1.675.000.000,00 IDR 67 Bağlı OrtaklıkRetail Holdings Bhold B.V., The Netherlands Holding 45.000,00 45.000,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkSC Arctic SA Dayanıklı Tüketim/Elektronik 48.039.066,60 46.464.651,00 RON 96,72 Bağlı OrtaklıkSinger Bangladesh Limited Dayanıklı Tüketim/Elektronik 997.028.380,00 568.193.370,00 BDT 56,99 Bağlı OrtaklıkUnited Refrigeration Industries Ltd. Dayanıklı Tüketim 518.616.000,00 518.616.000,00 PKR 100 Bağlı OrtaklıkVietbeko Limited Liability Company Dayanıklı Tüketim 676.522.723.700,00 676.522.723.700,00 VND 100 Bağlı OrtaklıkArçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dayanıklı Tüketim 28.800.000,00 12.960.200,00 TRY 45 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)Voltbek Home Appliances Private Ltd. Dayanıklı Tüketim 8.370.100.000,00 4.101.349.000,00 INR 49 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İş Ortaklığı)Koç Finansman A.Ş. Tüketici Finansmanı 100.000.000,00 47.000.000,00 TRY 47 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)Ram Dış Ticaret A.Ş. Dış Ticaret 6.000.000,00 2.009.996,99 TRY 33,50 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (İştirakler)