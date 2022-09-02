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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 18:43
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 2000000000 TRY Yurtiçi 02.12.2021 02.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 USD Yurtdışı 17.02.2022 17.02.2023 Yurtdışı Satış
Borçlanma Aracı 7000000000 TRY Yurtiçi 01.09.2022 01.09.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059749


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.223
Değişim :  2,55% |  80,00
Açılış :  3.166  
Önceki Kapanış :  3.143  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 21.069.272 % 10,00  
KNFRT 10,57 26.469.849 % 9,99  
TSKB 5,95 641.111.382 % 9,98  
HKTM 23,38 45.310.443 % 9,97  
DYOBY 21,06 48.072.896 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1270 18,2342 % 0,21  
Euro 18,0986 18,1284 % 0,13  
Sterlin 20,9121 21,0170 % -0,11  
Frank 18,5011 18,6126 % 0,27  
Riyal 4,8342 4,8585 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 14,99  
Altın Gr. 1.003 1.003 10,12  
Cumhuriyet 6.732 6.834 77,00  
Tam 6.750 6.818 53,00  
Yarım 3.289 3.333 26,00  
Çeyrek 1.649 1.666 13,00  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 0,25  
Gümüş Gr. 10,56 10,57 0,13  
B. Petrol 93,23 93,23 0,87  
Seans Raporu 18:05
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