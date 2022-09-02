***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 18:43
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 2000000000 TRY Yurtiçi 02.12.2021 02.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 USD Yurtdışı 17.02.2022 17.02.2023 Yurtdışı Satış
Borçlanma Aracı 7000000000 TRY Yurtiçi 01.09.2022 01.09.2023 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059749
BIST
18:053.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 80,00
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
18:0518,2342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1772
18:0518,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2875
En Düşük
18,1031
18:051.003,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.002,93
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYYAT
|25,30
|21.069.272
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.469.849
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|641.111.382
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.310.443
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|48.072.896
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|5.298.385
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|105.319.607
|% -9,92
|
|COSMO
|38,04
|2.193.833
|% -8,47
|
|PENTA
|384,20
|74.920.796
|% -7,06
|
|NTGAZ
|22,10
|218.944.295
|% -5,80
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|GARAN
|24,38
|6.432.813.029
|% 7,31
|
|AKBNK
|13,03
|5.459.541.152
|% 9,96
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|THYAO
|71,80
|4.824.721.905
|% 0,98
|
|YKBNK
|7,81
|9.392.114.026
|% 3,17
|
|HALKB
|8,98
|4.972.247.125
|% 5,40
|
|EKGYO
|4,05
|2.223.221.129
|% 1,25
|
|ISCTR
|8,84
|4.284.483.879
|% 9,95
|
|VAKBN
|8,34
|3.540.980.084
|% 8,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1270
|18,2342
|% 0,21
|
|Euro
|18,0986
|18,1284
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9121
|21,0170
|% -0,11
|
|Frank
|18,5011
|18,6126
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8342
|4,8585
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|14,99
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.750
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.289
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,13
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 244, 346 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 100, 25 artarak (% 2.95 ) 3, 501
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, ISCTR
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, GARAN, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 65 üstünde . İşlem hacmi 73, 729.00 milyon TL de