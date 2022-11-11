***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzkan Çimen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 01.04.2022 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.comMine Şule Yazgan Kıdemli Direktör-Finansman ve Kurumsal Risk 01.11.2022 0 212 314 30 60 minesule.yazgan@arcelik.comÖktem Söylemez Lider-Yatırımcı İlişkileri 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990Begüm Olgaç Lider-Sermaye Piyasası Uyum 16.08.2021 0 212 314 39 56 begum.olgac@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 208461 / 702124 / 307408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079596BIST