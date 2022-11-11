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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2022 18:17
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler 01.04.2022 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Mine Şule Yazgan Kıdemli Direktör-Finansman ve Kurumsal Risk 01.11.2022 0 212 314 30 60 minesule.yazgan@arcelik.com
Öktem Söylemez Lider-Yatırımcı İlişkileri 19.04.2021 0 212 705 96 81 oktem.soylemez@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 208683 / 701667 / 308275 / 602990
Begüm Olgaç Lider-Sermaye Piyasası Uyum 16.08.2021 0 212 314 39 56 begum.olgac@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 208461 / 702124 / 307408




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079596


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BRYAT 956,30 202.640.540 % 10,00  
AKENR 4,40 90.380.290 % 10,00  
CELHA 28,60 28.157.394 % 10,00  
VERUS 96,80 58.361.234 % 10,00  
MNDRS 10,56 150.038.535 % 10,00  
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Dolar 18,5181 18,5455 % 0,30  
Euro 19,0935 19,1204 % 1,42  
Sterlin 21,7042 21,8130 % 0,52  
Frank 19,4439 19,5611 % 1,95  
Riyal 4,9158 4,9405 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 6,16  
Altın Gr. 1.048 1.048 4,97  
Cumhuriyet 6.970 7.075 124,00  
Tam 6.910 7.050 32,00  
Yarım 3.356 3.447 16,00  
Çeyrek 1.678 1.723 8,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,52 -0,17  
Gümüş Gr. 12,77 12,79 -0,10  
B. Petrol 96,54 96,54 2,87  
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