***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ardutch B.V. CEOÖZKAN ÇİMEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Kurumsal Risk DirektörüNİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket MüdürüCEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel MüdürüMEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey AfrikaZAFER ÜSTÜNER Genel Müdür Yardımcısı - Ticari - Asya Pasifik İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel MüdürüAKIN GARZANLI Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Global Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Global Marka ve Pazarlama İletişimi DirektörüUTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama DirektörüHAKAN KOZAN Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Tedarik Zinciri İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Kıdemli DirektörüHASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138878BIST