***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
14.07.2023 11:13
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arçelik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Arçelik 2022 Sürdürülebilirlik Raporu şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.arcelikglobal.com'da kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171997
BIST
'
11:216.408
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 39,90
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:2126,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1813
|Açılış
|: 26,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:2129,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2108
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4396
En Düşük
29,0484
11:211.648,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.648,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:21
|HATEK
|11,11
|36.074.389
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.211.342
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|53.580.909
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.541.587
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|20.633.191
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.291.869.093
|% 2,05
|
|ASELS
|70,70
|2.797.478.302
|% 3,97
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|ASTOR
|83,45
|1.734.052.198
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|YKBNK
|13,98
|1.649.534.573
|% -2,03
|
|ISCTR
|14,72
|1.628.965.086
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,87
|263.010.068
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,68
|1.926.889.432
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,36
|582.212.763
|% 0,48
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1945
|26,2015
|% 0,70
|
|Euro
|29,4239
|29,4392
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2679
|34,4398
|% 0,47
|
|Frank
|30,4506
|30,6340
|% 0,82
|
|Riyal
|6,9628
|6,9977
|% 0,61
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,86
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.599
|10.787
|4,00
|
|Yarım
|5.300
|5.418
|1,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.709
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|-0,07
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36ISFIN
Yüzde 4.36 oranında artışla 9.34 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 748, 801 adet işlem
-
11:35EUPWR
Yüzde 5.73 oranında artışla 145.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 619, 444 adet işlem
-
11:34FLAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 895, 583 adet işlem
-
11:33ETYAT
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 581, 502 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 6, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 35, 861.00 milyon TL de