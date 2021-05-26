***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021, 19.03.2021, 07.05.2021, 18.05.2021 & 20.05.2021,Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek 5 yıl vadeli, 350 milyon Euro nominal değerli tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938308BIST