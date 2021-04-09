***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.04.2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.1. Yönetim Kurulumuzun 28.03.2019 tarih ve 992 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,2. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Kamil Ömer Bozer'in ve üyeliğe Ahmet Turul'un getirilmesine,3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 3 üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Turul'un ve üyeliklere Levent Çakıroğlu ile Polat Şen'in getirilmesine,4. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine, komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu'nun ve üyeliğe Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun getirilmesine,5. Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Mustafa Rahmi Koç'un ve üyeliklerine Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç ve Aykut Ümit Taftalı'nın getirilmesine,6. Şirketin Sürdürülebilirlik Kurulu çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Fatih Özkadı'nın görevlendirilmesine,karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926457BIST