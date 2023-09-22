***ARCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.09.2023 16:51
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARCLK
25.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARCELIK ARCLK 2,6637929 2,3974136
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196884
BIST
'
17:118.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 43,02
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1127,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0455
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1739
En Düşük
27,0615
17:1128,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0688
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:111.682,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.682,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ADGYO
|30,14
|6.929.668
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|YEOTK
|232,30
|886.481.871
|% 9,99
|
|TARKM
|253,20
|66.436.388
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.705.798.482
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,13
|78.587.604
|% -8,57
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,43
|113.629.486
|% -7,24
|
|TUPRS
|154,50
|8.799.749.381
|% 4,53
|
|ISCTR
|24,78
|7.310.558.940
|% 7,09
|
|ASTOR
|141,50
|6.579.436.379
|% 0,71
|
|EREGL
|43,16
|5.449.091.938
|% 3,40
|
|THYAO
|227,60
|5.356.668.345
|% -2,15
|
|ZOREN
|4,89
|1.596.927.662
|% 3,38
|
|ISCTR
|24,78
|7.310.558.940
|% 7,09
|
|YKBNK
|16,94
|3.574.082.779
|% -0,35
|
|KATMR
|2,26
|460.489.560
|% 9,71
|
|EKGYO
|7,89
|1.236.073.242
|% -1,74
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1601
|27,1661
|% 0,17
|
|Euro
|28,9599
|28,9698
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,2612
|33,4280
|% 0,05
|
|Frank
|29,9035
|30,0836
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2195
|7,2557
|% 0,16
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.683
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.357
|11.529
|60,00
|
|Tam
|11.122
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.578
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,68
|0,26
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,99
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem
-
17:23TGSAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 27.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 882 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 8, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 112, 624.00 milyon TL de