***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:37
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829895
BIST
12:3982.058
En Yüksek
|Değişim
|: -6,63%
|| -5.830,75
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.041
12:396,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4644
En Düşük
6,4177
12:397,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,1770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:39306,20
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -7,23
|Açılış
|: 306,20
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,62
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|36.024.558
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|BNTAS
|1,62
|5.171.795
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|5.665.559
|% -10,00
|
|CIMSA
|5,49
|2.945.581
|% -10,00
|
|YGYO
|0,36
|3.688.599
|% -10,00
|
|ASELS
|20,66
|400.521.891
|% -9,86
|
|THYAO
|7,42
|330.009.258
|% -9,84
|
|GARAN
|7,90
|262.358.538
|% -3,54
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|AKBNK
|5,77
|93.507.450
|% -3,35
|
|TSKB
|0,86
|48.162.782
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.451.907
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,42
|330.009.258
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,07
|40.904.328
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8865
|% -0,30
|
|Frank
|6,7675
|6,8082
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7172
|1,7258
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-42,95
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-7,44
|
|Cumhuriyet
|2.066
|2.097
|29,00
|
|Tam
|2.046
|2.099
|15,59
|
|Yarım
|989
|1.015
|7,54
|
|Çeyrek
|496
|508
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|12,27
|12,30
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|29,77
|29,77
|-0,28
|