***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:02
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865875
BIST
14:281.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -36,66
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
14:287,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,2029
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
14:288,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,2586
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
14:28478,35
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 16,57
|Açılış
|: 479,07
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
479,85
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|93.282.480
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|35.176.786
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|50.533.660
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,80
|4.267.435
|% 9,80
|
|CRDFA
|5,87
|54.097.430
|% 9,72
|
|JANTS
|89,10
|4.273.432
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|3.417.418
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|3.432.134
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.328.836.668
|% -6,22
|
|GARAN
|6,57
|900.454.075
|% -3,10
|
|SISE
|5,89
|845.017.869
|% -5,61
|
|ASELS
|15,93
|703.488.208
|% -5,40
|
|TRKCM
|3,80
|678.600.796
|% -4,04
|
|EKGYO
|1,96
|1.328.836.668
|% -6,22
|
|ODAS
|2,21
|457.705.830
|% -5,56
|
|TRKCM
|3,80
|678.600.796
|% -4,04
|
|YKBNK
|2,05
|335.734.347
|% -2,84
|
|SISE
|5,89
|845.017.869
|% -5,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5269
|9,5747
|% 3,41
|
|Frank
|7,9524
|8,0003
|% 2,94
|
|Riyal
|1,9282
|1,9379
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|14,75
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.261
|166,80
|
|Tam
|3.265
|3.370
|185,90
|
|Yarım
|1.585
|1.635
|81,20
|
|Çeyrek
|795
|823
|44,40
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,12
|1,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,41
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,18
|
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