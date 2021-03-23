***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 10:30
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919874
BIST
11:241.288
En Yüksek
|Değişim
|: -6,64%
|| -91,60
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:247,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0431
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
11:249,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0529
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2056
11:24433,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 433,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:24
|TRILC
|34,44
|100.348.957
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|GSDDE
|5,86
|1.333.072
|% 2,63
|
|ARSAN
|9,98
|20.811.801
|% 2,57
|
|BJKAS
|6,05
|43.677.617
|% 2,20
|
|BERA
|18,45
|2.122.017
|% -10,00
|
|GLYHO
|5,04
|19.171.645
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.976.272
|% -10,00
|
|GOZDE
|6,57
|29.279.931
|% -10,00
|
|KLMSN
|18,81
|2.555.792
|% -10,00
|
|EREGL
|13,43
|319.109.384
|% -8,70
|
|GARAN
|7,19
|240.910.376
|% -9,90
|
|FROTO
|192,00
|223.552.208
|% -6,61
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|YKBNK
|2,16
|201.325.654
|% -9,62
|
|EKGYO
|1,74
|91.431.666
|% -7,94
|
|TSKB
|1,34
|61.796.367
|% -8,84
|
|AKBNK
|4,80
|205.624.470
|% -9,94
|
|PETKM
|5,05
|189.736.318
|% -7,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7308
|7,7388
|% -0,55
|
|Euro
|9,2568
|9,3120
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,7042
|10,7578
|% -0,27
|
|Frank
|8,3297
|8,3798
|% -0,56
|
|Riyal
|2,0626
|2,0730
|% -0,08
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-0,41
|
|Altın Gr.
|434
|434
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,82
|