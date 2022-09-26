***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 11:02
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065150
BIST
10:513.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,77
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.267
10:5118,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5700
|
18,4589
En Düşük
18,4086
10:5117,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0750
|
17,9173
En Düşük
17,6343
10:51975,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,01
|Açılış
|: 975,16
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler10:50
|GRNYO
|4,62
|3.841.175
|% 10,00
|
|GMTAS
|3,86
|31.084.415
|% 9,97
|
|ULKER
|23,94
|117.498.577
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|59.324.123
|% 9,64
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|PINSU
|5,85
|22.003.073
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,40
|643.834
|% -9,99
|
|ISGYO
|9,10
|56.778.853
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|104.838.252
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|52.310.426
|% -9,88
|
|SASA
|63,80
|919.990.830
|% 3,07
|
|THYAO
|70,20
|788.233.416
|% -0,92
|
|HEKTS
|53,15
|606.223.852
|% 5,04
|
|VESTL
|38,14
|503.789.630
|% 6,66
|
|ASELS
|30,70
|437.385.565
|% 1,99
|
|ZOREN
|4,72
|296.023.813
|% 5,59
|
|EKGYO
|3,93
|207.951.563
|% -1,01
|
|YKBNK
|6,72
|294.202.728
|% -3,17
|
|TSKB
|2,62
|104.838.252
|% -9,97
|
|AKFGY
|3,21
|118.598.625
|% 1,90
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4410
|18,4548
|% 0,22
|
|Euro
|17,8778
|17,8970
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,6951
|19,7939
|% -1,17
|
|Frank
|18,6894
|18,8020
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8927
|4,9172
|% 0,27
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|1,26
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.668
|6.753
|-9,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,15
|
Seans Raporu
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