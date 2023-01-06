***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:40
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094751
BIST
10:285.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,05
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:2818,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:2819,7641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:281.109,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.109,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BFREN
|6.228,50
|84.812.292
|% 8,25
|
|CASA
|185,00
|954.570
|% 6,51
|
|OYAYO
|12,14
|229.153
|% 5,47
|
|EGGUB
|99,80
|22.455.352
|% 5,39
|
|IHAAS
|88,95
|464.784
|% 3,73
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.193.739
|% -9,98
|
|EYGYO
|18,67
|105.359.178
|% -9,46
|
|TERA
|21,16
|41.840.248
|% -9,26
|
|MARTI
|4,99
|32.767.140
|% -8,94
|
|THYAO
|136,10
|1.609.230.420
|% 0,67
|
|EREGL
|40,24
|1.191.492.603
|% 0,40
|
|ASELS
|59,10
|880.313.337
|% 0,34
|
|ENKAI
|31,28
|644.731.148
|% 0,77
|
|KOZAL
|545,50
|623.402.488
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,59
|619.956.330
|% 1,30
|
|YKBNK
|10,47
|409.392.231
|% -0,10
|
|KRDMD
|18,26
|572.439.308
|% 1,44
|
|EREGL
|40,24
|1.191.492.603
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,73
|78.623.892
|% 0,00
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7901
|% 0,14
|
|Euro
|19,7388
|19,7641
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,2695
|22,3812
|% -0,08
|
|Frank
|19,9476
|20,0677
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9799
|5,0049
|% 0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|