***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:56
***ARCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110475
BIST
13:514.642
En Yüksek
|Değişim
|: -5,85%
|| -288,46
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:5118,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:5120,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0186
|Açılış
|: 20,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:511.133,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.133,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KONYA
|2.964,50
|90.687.401
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|19.229.022
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|45.496.816
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|881.930.872
|% 9,97
|
|CEOEM
|16,47
|9.053.093
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.262.110
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.934.635
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|969.560
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.137.768
|% -10,00
|
|THYAO
|129,80
|2.393.105.695
|% -7,22
|
|ASELS
|53,50
|1.994.492.575
|% -9,01
|
|KRDMD
|17,12
|1.940.706.226
|% -3,06
|
|KOZAL
|506,30
|1.313.691.372
|% -3,29
|
|TUPRS
|543,70
|1.291.921.385
|% -6,08
|
|KRDMD
|17,12
|1.940.706.226
|% -3,06
|
|EKGYO
|6,79
|456.107.366
|% -6,60
|
|YKBNK
|8,35
|492.267.939
|% -5,97
|
|BUCIM
|6,13
|295.879.292
|% 9,86
|
|AKBNK
|15,26
|690.064.818
|% -5,80
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8235
|18,8363
|% 0,05
|
|Euro
|20,1801
|20,1879
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5320
|22,6450
|% -0,14
|
|Frank
|20,2751
|20,3972
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.702
|7.752
|-36,00
|
|Yarım
|3.763
|3.793
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.897
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|1,78
|