***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.08.2020 18:34
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020-06.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.08.2020
Tescil Tarihi
13.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10137
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2020 tarihinde tescil edilmiş, 13.08.2020 Tarihli 10137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869518
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
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|: 1.086
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1.090
En Düşük
1.077
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7,3558
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3835
|7,3902
|% 0,45
|
|Euro
|8,7595
|8,7737
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6499
|9,6983
|% 0,54
|
|Frank
|8,1184
|8,1673
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9639
|1,9737
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|38,34
|
|Altın Gr.
|471
|471
|10,69
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,25
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|0,48
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