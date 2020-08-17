***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020-06.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.08.2020Tescil Tarihi13.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10137AçıklamalarŞirketimizin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2020 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2020 tarihinde tescil edilmiş, 13.08.2020 Tarihli 10137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869518BIST