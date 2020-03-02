***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.03.2020 18:43
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2020
Karar Sayısı
4
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Ad- Soyad Görevi
ARDA ÖDEMİŞ Yönetim Kurulu Başkanı(ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen)
DOĞAN ÖDEMİŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
GÜRKAN BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi
SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi
NÜKHET DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823499
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05318,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,61
|Açılış
|: 318,97
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ARDYZ
|15,20
|14.327.951
|% 13,26
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ULUUN
|3,86
|4.328.750
|% 12,87
|
|BALAT
|2,64
|1.097.105
|% 10,00
|
|YGGYO
|12,76
|469.275
|% -0,70
|
|BMELK
|1,30
|86.321
|% 0,00
|
|MTRYO
|5,40
|37.504
|% 0,00
|
|SALIX
|5,00
|30.910
|% 0,00
|
|VERUS
|19,82
|6.715.677
|% 0,10
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|NATEN
|18,19
|26.881.857
|% 6,87
|
|HUBVC
|29,56
|20.193.122
|% 13,17
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,28
|99.640.270
|% 5,79
|
|BNTAS
|2,76
|12.931.416
|% 4,55
|
|DERAS
|3,48
|11.812.440
|% 9,43
|
|ENJSA
|7,86
|19.944.409
|% 0,90
|
|PEKGY
|2,84
|5.889.333
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9236
|7,9633
|% -0,53
|
|Frank
|6,4612
|6,5001
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6536
|1,6618
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|16,38
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|1,91
|