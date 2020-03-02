***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2020Karar SayısıSPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıa) 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Ad- Soyad GöreviARDA ÖDEMİŞ Yönetim Kurulu Başkanı(ARD Grup Holding A.Ş.'yi temsilen)DOĞAN ÖDEMİŞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliGÜRKAN BİLGİN Yönetim Kurulu ÜyesiSABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Yönetim Kurulu ÜyesiNÜKHET DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823499BIST