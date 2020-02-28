***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 1.000.000 -8.306 7.602.463 9.906.440 18.500.597 0 18.500.597Transferler11.774.076 -1.867.636 -9.906.440Dönem Karı (Zararı)22.397.926 22.397.926 0 22.397.926Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.735 -10.735 0 -10.735Sermaye Arttırımı5.225.924 5.225.924 0 5.225.924Dönem Sonu Bakiyeler20 18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 0 46.113.712Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 0 46.113.712Transferler22.397.926 -22.397.926Dönem Karı (Zararı)26.407.760 26.407.760 0 26.407.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.539 27.539 0 27.539Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler20 18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 0 72.549.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.949.499 16.748.345Dönem Karı (Zararı)26.407.760 22.397.926Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.407.760 22.397.926Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.358.867 3.335.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 4.384.767 2.479.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler234.147 20.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 234.147 20.365Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler791.740 474.801Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 846.435 798.054Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -54.695 -323.253Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -51.787 361.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.502.965 -10.804.889Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -15.780.206 -15.883.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.389.343 -4.391.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 402.872 8.962.982Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -8.413.488 -2.886.592Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 53.422 175.883Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.269 -26.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-143.639 3.243.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11-19 -107.160 3.205.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11-19 -36.479 37.500Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.263.662 14.929.011Ödenen Faiz25 1.760.249 1.963.698Alınan Faiz24 -39.676 -105.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -4.132 -7.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -30.604 -30.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.282.651 -20.493.990Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-12.079.519 -17.780.300Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 119.771 840.190Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 -12.199.290 -18.620.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-203.132 -2.713.690Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -203.132 -2.713.690Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.497 3.122.424Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.225.924Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.225.924Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.653.076 -245.788Ödenen Faiz25 -1.760.249 -1.963.698Alınan Faiz24 39.676 105.986YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.599.351 -623.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.599.351 -623.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 145.305 768.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.656 145.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.744.656 145.305Finansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar40.856.507 25.021.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 3.292.634 8.465.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 37.563.873 16.556.306Diğer Alacaklar2.000 4.391.343İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 4.391.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.000 343Stoklar10 280.810 683.682Peşin Ödenmiş Giderler0 30.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 30.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Diğer Dönen Varlıklar102.719 100.640İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 102.719 100.640ARA TOPLAM42.986.692 30.372.576TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.986.692 30.372.576DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar13 2.450.147 3.158.456Kullanım Hakkı Varlıkları15 135.080 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 40.792.080 32.185.887Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı28 2.548.078 1.097.052Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR45.951.585 36.467.595TOPLAM VARLIKLAR88.938.277 66.840.171KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 7.436.505 5.707.486Ticari Borçlar3.172.394 10.739.447İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 84.851 36.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.087.543 10.702.903Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 288.283 234.861Diğer Borçlar34.759 46.028İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 0 15.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 34.759 30.328Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.020 37.500İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.020 37.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 3.182 0Kısa Vadeli Karşılıklar199.684 14.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 199.684 14.157Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 0 0ARA TOPLAM11.135.827 16.779.479TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.135.827 16.779.479UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 2.141.103 2.217.046Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar152.478 143.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 152.478 143.296Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 2.959.858 1.586.638Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.253.439 3.946.980TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.389.266 20.726.459ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.549.011 46.113.712Ödenmiş Sermaye20 18.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 8.498 -19.041Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.498 -19.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 8.498 -19.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 28.132.753 5.734.827Net Dönem Karı veya Zararı26.407.760 22.397.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.549.011 46.113.712TOPLAM KAYNAKLAR88.938.277 66.840.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 56.757.771 51.378.678Satışların Maliyeti21 -23.134.792 -21.245.272TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.622.979 30.133.406BRÜT KAR (ZARAR)33.622.979 30.133.406Genel Yönetim Giderleri22 -2.861.879 -2.298.597Pazarlama Giderleri22 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.769.487 -3.158.205Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 2.949.286 2.226.734Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -3.864.353 -2.285.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.076.546 24.617.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 39.676 105.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.116.222 24.723.422Finansman Gelirleri25 0 0Finansman Giderleri25 -1.760.249 -1.963.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.355.973 22.759.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri51.787 -361.798Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -33.786 -30.664Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 85.573 -331.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.407.760 22.397.926DÖNEM KARI (ZARARI)26.407.760 22.397.926Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.407.760 22.397.926Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 1,47000000 1,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.539 -10.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 35.306 -13.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.767 2.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 -7.767 2.684Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.539 -10.735TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.435.299 22.387.191Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.435.299 22.387.191http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823072BIST