***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 -19.041 5.734.827 22.397.926 46.113.712 46.113.712Transferler22.397.926 -22.397.926 0 0Dönem Karı (Zararı)26.407.760 26.407.760 26.407.760Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.539 12.694Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011Transferler1.340.006 25.067.754 26.407.760 0Dönem Karı (Zararı)65.669.260 65.669.260 65.669.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.034 16.034 16.034Kar Payları-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.875.000 30.961.672 36.836.672 36.836.672Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.193.870 13.949.499Dönem Karı (Zararı)65.669.260 26.407.760Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.669.260 26.407.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.796.277 7.079.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 7.551.663 4.384.767Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler93.251 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 93.251 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler162.182 234.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 162.182 234.147Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler648.064 2.512.313Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -910.762 -39.676Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 753.728 1.760.249Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri805.098 846.435Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -54.695Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 341.117 -51.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.114.680 -19.502.965Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.787.485 -15.780.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.787.485 -15.780.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 4.389.343İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 4.389.343Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.291.226 402.872Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.333.782 -8.413.488Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)303.257 53.422Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.262 -11.269İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)80.262 -11.269İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-753.270 -143.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-760.158 -107.160Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.888 -36.479Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları54.350.857 13.984.235Vergi İadeleri (Ödemeleri)-144.133 -30.604Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-12.854 -4.132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.207.404 -12.282.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.695 119.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 1.695 119.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.209.099 -12.402.422Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -5.180.327 -203.132Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -59.028.772 -12.199.290FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.550.940 -67.497Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri623.172 1.653.076Kredilerden Nakit Girişleri623.172 1.653.076Ödenen Temettüler-1.550.000Ödenen Faiz-1.269.666 -1.760.249Alınan Faiz910.762 39.676Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.537.406 1.599.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.537.406 1.599.351DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.656 145.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.282.062 1.744.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 27.282.062 1.744.656Ticari Alacaklar62.550.745 40.856.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 0 3.292.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 62.550.745 37.563.873Diğer Alacaklar0 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 2.000Stoklar7 3.572.036 280.810Peşin Ödenmiş Giderler8 140.403 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.821 0Diğer Dönen Varlıklar15 700.562 102.719ARA TOPLAM94.258.629 42.986.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.258.629 42.986.692DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 6.192.120 2.450.147Kullanım Hakkı Varlıkları0 135.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 93.705.845 40.792.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR99.924.165 43.403.507TOPLAM VARLIKLAR194.182.794 86.390.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.674.158 7.436.505Ticari Borçlar9.562.520 3.172.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 0 84.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 9.562.520 3.087.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 591.540 288.283Diğer Borçlar115.021 34.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 115.021 34.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 1.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 33.468 3.182Kısa Vadeli Karşılıklar294.588 199.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 294.588 199.684ARA TOPLAM15.271.295 11.135.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.271.295 11.135.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 4.624.358 2.141.103Uzun Vadeli Karşılıklar186.346 152.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 186.346 152.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 579.818 411.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.390.522 2.705.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.661.817 13.841.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar173.520.977 72.549.011Ödenmiş Sermaye16 23.875.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.961.672 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.532 8.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.532 8.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.532 8.498Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.650.507 28.132.753Net Dönem Karı veya Zararı65.669.260 26.407.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.520.977 72.549.011TOPLAM KAYNAKLAR194.182.794 86.390.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 125.197.824 56.757.771Satışların Maliyeti17 -37.241.556 -23.134.792TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.956.268 33.622.979BRÜT KAR (ZARAR)87.956.268 33.622.979Genel Yönetim Giderleri18 -5.026.905 -2.861.879Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -16.219.008 -1.769.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.191.798 2.949.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.939.278 -3.864.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.962.875 28.076.546Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 39.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.962.875 28.116.222Finansman Gelirleri20 1.046.439 0Finansman Giderleri20 -1.998.937 -1.760.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.010.377 26.355.973Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-341.117 51.787Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -177.601 -33.786Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -163.516 85.573SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.669.260 26.407.760DÖNEM KARI (ZARARI)65.669.260 26.407.760Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.669.260 26.407.760Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 2,89000000 1,47000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.034 27.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.556 35.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.522 -7.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.034 27.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.685.294 26.435.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.685.294 26.435.299http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907335BIST