***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977Transferler65.669.260 -65.669.260 0 0Dönem Karı (Zararı)18.222.905 18.222.905 18.222.905Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.133 35.133 35.133Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 59.665 1.340.006 117.319.767 18.222.905 191.779.015 191.779.015Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler170.000.000 0 -21.279 1.340.006 2.156.440 151.264.711 324.739.878 324.739.878Transferler151.264.711 -151.264.711 0 0Dönem Karı (Zararı)21.006.650 21.006.650 21.006.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)183.850 183.850 183.850Kar Payları-340.000 -340.000 -340.000Dönem Sonu Bakiyeler170.000.000 162.571 1.340.006 153.081.151 21.006.650 345.590.378 345.590.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.623.759 17.436.259Dönem Karı (Zararı)21.006.650 18.222.905Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.852.624 3.535.604Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 4.403.674 2.586.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -2.382.958 1.094.617Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.382.958 1.094.617Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 46.942 181.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 46.942 181.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-105.715 -301.714Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -385.137 -264.863Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 352.788 103.910Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -73.366 -140.761Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -108.559 -25.559Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-760 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-760 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.235.515 -4.295.974Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.425.628 -565.742Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler715.794 2.934.552Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.263.629 -6.323.349İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.263.629 -6.323.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)544.161 50.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-298.867 -13.433İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-298.867 -13.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.358.602 -378.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.299.729 -372.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-58.873 -5.399Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.623.759 17.462.535Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -12.757Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -13.519YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.064.089 -17.200.517Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.277 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri88.277 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.152.366 -17.200.517Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.116.265 -54.871Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -31.036.101 -17.145.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-656.749 44.434Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-255.887 42.491Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-255.887 42.491Ödenen Faiz20 -445.999 -262.920Alınan Faiz385.137 264.863Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-340.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.097.079 280.176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.097.079 280.176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.022.150 27.282.062DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.925.071 27.562.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.925.071 64.022.150Ticari Alacaklar100.118.579 116.087.883İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 100.118.579 116.087.883Diğer Alacaklar26.007 535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 26.007 535Stoklar7 3.682.643 4.398.437Peşin Ödenmiş Giderler8 8.908.535 194.817İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 8.908.535 194.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.833 0Diğer Dönen Varlıklar2.934.649 2.431.383İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.934.649 2.431.383ARA TOPLAM158.615.317 187.135.205TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR158.615.317 187.135.205DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 6.848.589 5.259.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 195.928.704 168.856.321Şerefiye6.898.271 6.898.271Diğer Haklar835.197 836.744Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri188.195.236 161.121.306TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.803.493 174.142.318TOPLAM VARLIKLAR361.418.810 361.277.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.950.790 5.520.842İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 5.950.790 5.520.842Ticari Borçlar5.782.714 26.046.341İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.782.714 26.046.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.505.588 961.427Diğer Borçlar6 421.347 720.214İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 421.347 720.214Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.341 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.341 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 37.440 101.654Kısa Vadeli Karşılıklar14 476.460 468.441Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 476.460 468.441ARA TOPLAM14.179.680 33.818.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.179.680 33.818.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 655.801 1.434.849İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 655.801 1.434.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 94.444 285.334Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 898.507 998.543TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.648.752 2.718.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.828.432 36.537.645ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.590.378 324.739.878Ödenmiş Sermaye16 170.000.000 170.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)162.571 -21.279Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)162.571 -21.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)162.571 -21.279Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 1.340.006Yasal Yedekler1.340.006 1.340.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları153.081.151 2.156.440Net Dönem Karı veya Zararı21.006.650 151.264.711TOPLAM ÖZKAYNAKLAR345.590.378 324.739.878TOPLAM KAYNAKLAR361.418.810 361.277.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 35.756.580 32.614.170Satışların Maliyeti17 -6.145.424 -7.415.577TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.611.156 25.198.593BRÜT KAR (ZARAR)29.611.156 25.198.593Genel Yönetim Giderleri18 -2.508.176 -1.051.620Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -9.102.211 -10.677.104Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.996.347 3.029.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -624.093 -172.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.373.023 16.327.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.503 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.385.526 16.327.145Finansman Gelirleri20 2.475.124 2.903.145Finansman Giderleri20 -1.962.559 -1.032.944SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.898.091 18.197.346Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.559 25.559Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -37.440 -23.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 145.999 49.447SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.006.650 18.222.905DÖNEM KARI (ZARARI)21.006.650 18.222.905Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.006.650 18.222.905Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,12000000 0,76000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar183.850 35.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler183.850 35.133Dönem Vergi (Gideri) Geliri-45.963 -8.783Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi229.813 43.916Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.850 35.133TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17 21.190.500 18.258.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.190.500 18.258.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028935BIST