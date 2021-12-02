***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.12.2021Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/807 sayılı kararı gereğince şirketimize verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin onaya sunulması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 4.Maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2021 tarih ve 61/1700 sayılı kararıyla onaylanmış olan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine istinaden Esas Sözleşmenin 6. Maddesi için onaya sunulması11 - 2020 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,12 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton)'nin Genel Kurulun onayına sunulması14 - 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,16 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek, temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 2020 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 EK-1 Vekaletname Örnegi 2020.docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 EK-2 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 EK-3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.12.2021 Salı günü saat 14:00'de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980764BIST