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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge

10.07.2020 20:24
GÜNCEL HABERLER



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )

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Türkçe
İç Yönerge

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak  Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi'nin Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859122


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