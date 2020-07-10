***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi'nin Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu iç yönerge'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859122BIST