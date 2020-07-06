***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMİLLİ EMLAK BİLGİ SİSTEMİ (MEBİS) YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETİ İŞİİhaleyi Açan TarafÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı29.05.2020Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi29/05/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih10/06/2020İhale Sonucuİhale Bedeli3.884.400,00 TL ( KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım3.884.400,00 TL ( KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 6,84 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)AçıklamalarÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2020 tarihli 2020/200463 ihale numarası ile düzenlediği "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Yazılım Geliştirme Hizmeti" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiştir. İhale sonucuna itiraz süresinin beklenmesi sonrasında ilgili kurum tarafından sözleşme daveti 26.06.2020 tarihinde Şirketimize ulaşmış olup, istenilen evrakların hazırlanmasına müteakip ihale sözleşmesi 3.884.400,00 TL (KDV Hariç) bedelle 06.07.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855252BIST