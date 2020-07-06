***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.07.2020 18:33
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
MİLLİ EMLAK BİLGİ SİSTEMİ (MEBİS) YAZILIM GELİŞTİRME HİZMETİ İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
29.05.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
29/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
10/06/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
3.884.400,00 TL ( KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
3.884.400,00 TL ( KDV Hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 6,84 (31.12.2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2020 tarihli 2020/200463 ihale numarası ile düzenlediği "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Yazılım Geliştirme Hizmeti" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiştir. İhale sonucuna itiraz süresinin beklenmesi sonrasında ilgili kurum tarafından sözleşme daveti 26.06.2020 tarihinde Şirketimize ulaşmış olup, istenilen evrakların hazırlanmasına müteakip ihale sözleşmesi 3.884.400,00 TL (KDV Hariç) bedelle 06.07.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855252
BIST