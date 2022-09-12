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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

12.09.2022 18:15
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sunucu Temini
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
22/06/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
22/06/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
12/09/2022
İhale Sonucu
En avantajlı fiyat teklifi verilerek ilgili ihale şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
11.299.894 TL (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
11.299.894 TL (KDV Hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
4,06% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar

22.06.2022 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sunucu" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 12.09.2022 tarihinde 11.299.894,00 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve 2022/21 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062420


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