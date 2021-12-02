***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.12.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu pay sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A Grubu pay sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Peşin 0,0142408 1,42408 0 0,0142408 1,42408B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Peşin 0,0142408 1,42408 15 0,0121046 1,21046Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.12.2021 03.01.2022 31.12.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 0 0B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 02 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Aralık 2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 28 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.875.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.340.005,96* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 66.010.377 65.267.1174. Vergiler ( - ) 341.117 177.600,255. Net Dönem Kârı 65.669.260 65.089.516,756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.254.475,84 3.254.475,848. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.414.784,16 61.835.040,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.414.784,16 61.835.040,9111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 340.000 340.000* Nakit 340.000 340.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 62.074.784,16 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 42.722,51 0 0,07 0,0142408 1,42408B Grubu 252.685,87 0 0,4 0,0121046 1,21046TOPLAM 295.408,38 0 0,47 0,0123731 1,23731Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTescili tamamlanan 170.000.000 TL sermayemiz, henüz MKK sisteminde güncellenmediğinden dolayı eski sermayemiz olan 23.875.000 TL görünmektedir. Kar dağıtım tablosunda kar dağılımı yapılırken sermaye sisteminden otomatik çekildiğinden dolayı 23.875.000 TL üzerinden yapılmıştır. MKK'nın sistemi güncellemesi müteakip kar dağıtım tablosu 170.000.000 TL sermaye üzerinden revize edilerek KAP bildirimi yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980765BIST