***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 18.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak değiştirilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 29.12.2021 tarihli kararı ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000,00 TL'ya artırılmasına karar verilmişti.Şirket Yönetim Kurulu'muz sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için 18 Ocak 2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki şekilde karar almıştır.1. Sermaye Piyasası Kurulunca 80.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000-TL çıkarılmasına ve izin süremizin 2026 yılı sonuna kadar uzatılmasına,2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,3. Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasına,4. Söz konusu Esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 18.01.2022 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995096BIST