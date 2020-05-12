***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans N 207121) Lisansı sahibi "Damla MERMEROĞLU"'nun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, Eda DİRİCAN'ın Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844306BIST