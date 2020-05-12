***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 09:46
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans N 207121) Lisansı sahibi "Damla MERMEROĞLU"'nun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, Eda DİRİCAN'ın Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844306
BIST
10:0097.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 177,72
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.060
En Düşük
97.926
10:007,0150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0581
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:007,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0524
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:00383,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,40
|Açılış
|: 383,63
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|202.218
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|GEDIK
|24,68
|1.128.542
|% 9,98
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|SAFKR
|4,10
|60.897
|% -5,96
|
|PETUN
|19,00
|652.099
|% -4,90
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|AYCES
|24,02
|16.141
|% -4,30
|
|VAKBN
|4,57
|296.909.042
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,05
|121.158.124
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,80
|89.042.974
|% 0,00
|
|VESTL
|12,48
|41.596.706
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,15
|18.478.715
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,57
|296.909.042
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,05
|121.158.124
|% 0,00
|
|VAKFN
|2,15
|18.478.715
|% 0,00
|
|BRKO
|0,53
|1.817.327
|% 8,16
|
|IHLAS
|0,68
|2.316.000
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6326
|8,6759
|% -0,74
|
|Frank
|7,1959
|7,2393
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8641
|1,8734
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|2,02
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.522
|-15,40
|
|Tam
|2.544
|2.588
|-15,80
|
|Yarım
|1.241
|1.265
|-7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,49
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|29,89
|29,89
|0,26
|