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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2020 09:46
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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak  Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (Lisans N 207121) Lisansı sahibi "Damla MERMEROĞLU"'nun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına, aynı zamanda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak atanmasına, Eda DİRİCAN'ın Yatırımcı İlişkileri personeli olarak görevine devam etmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844306


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