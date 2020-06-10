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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2020 18:35
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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecini en sağlıklı şekilde atlatabilmek, halkın ihtiyaçlarını güvenli şekilde karşılayabilmek amacıyla, şirketimiz bünyesinde geliştirilen Followino - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Destekli Kişi Sayma, Müşteri Yoğunluk Analizi, Kişi Tanımlama, Termal Ateş Ölçme ve Maske Kontrolü Sistemi modüllerinin, basında da yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörlerdeki demo ve test çalışmaları tamamlanmış olup, ürün satışa hazır hale gelmiştir. 
"Followino" Projesinin yurt içi ve yurt dışı, satışı ve teknik desteği için yerli ve yabancı firmalarla stratejik iş ortaklığı görüşmelerine başlanmış olup, görüşmelerimiz sonucunda yapılacak olan iş ortaklıkları ve sözleşmeleri kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. 
Bu ürünümüzden elde edilecek gelirlerin mali tablolarımıza dönemler itibariyle olumlu olarak yansıyacağı görüşündeyiz.
      
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
   
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850554


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