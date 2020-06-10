***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2020 18:35
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecini en sağlıklı şekilde atlatabilmek, halkın ihtiyaçlarını güvenli şekilde karşılayabilmek amacıyla, şirketimiz bünyesinde geliştirilen Followino - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Destekli Kişi Sayma, Müşteri Yoğunluk Analizi, Kişi Tanımlama, Termal Ateş Ölçme ve Maske Kontrolü Sistemi modüllerinin, basında da yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörlerdeki demo ve test çalışmaları tamamlanmış olup, ürün satışa hazır hale gelmiştir.
"Followino" Projesinin yurt içi ve yurt dışı, satışı ve teknik desteği için yerli ve yabancı firmalarla stratejik iş ortaklığı görüşmelerine başlanmış olup, görüşmelerimiz sonucunda yapılacak olan iş ortaklıkları ve sözleşmeleri kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.
Bu ürünümüzden elde edilecek gelirlerin mali tablolarımıza dönemler itibariyle olumlu olarak yansıyacağı görüşündeyiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850554
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05374,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 374,75
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6382
|8,6815
|% 0,19
|
|Frank
|7,1512
|7,1943
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|1,64
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.463
|6,80
|
|Tam
|2.506
|2.530
|3,30
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,50
|
|Çeyrek
|612
|618
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 716 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 110, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:57OZKGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 513, 278 adet işlem
-
17:55EKGYO
Yüzde 4.81 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 847, 014 adet işlem