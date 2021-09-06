***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 18:19
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından teknik yeterlilik, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler alanlarında yapılan denetim sonucunda gerekli yeterliliğe ulaşarak, "Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım" kapsamında "Onaylı Tedarikçi Belgesi" almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962083
BIST
15:151.447
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BIST En Aktif Hisseler15:15
|YEOTK
|29,28
|10.441.687
|% 9,99
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|DESA
|9,91
|8.758.980
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.001.277
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|98.856.602
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,75
|111.150.167
|% 8,08
|
|BRMEN
|2,29
|839.846
|% -9,84
|
|BALAT
|8,96
|993.722
|% -9,68
|
|CASA
|141,00
|487.681
|% -8,91
|
|DAGI
|3,47
|48.349.296
|% -8,20
|
|ISBIR
|82,60
|1.949.197
|% -7,19
|
|GARAN
|9,57
|1.119.314.719
|% -1,64
|
|THYAO
|12,64
|492.282.954
|% -0,08
|
|ORCAY
|13,67
|362.142.259
|% -5,53
|
|YKBNK
|2,56
|339.854.199
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,38
|327.189.554
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,56
|339.854.199
|% -1,16
|
|GARAN
|9,57
|1.119.314.719
|% -1,64
|
|IHLAS
|0,62
|47.394.696
|% 5,08
|
|ODAS
|1,48
|106.284.441
|% -1,99
|
|AKBNK
|5,74
|287.854.661
|% -1,54
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4490
|8,4550
|% 1,27
|
|Euro
|9,9996
|10,0073
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,6006
|11,6588
|% 1,11
|
|Frank
|9,1403
|9,1954
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2460
|2,2573
|% 1,21
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|15:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|6,30
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|28,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|32,17
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|15,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,08
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,78
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