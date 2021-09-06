***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından teknik yeterlilik, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler alanlarında yapılan denetim sonucunda gerekli yeterliliğe ulaşarak, "Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım" kapsamında "Onaylı Tedarikçi Belgesi" almıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962083BIST