***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2021 18:19
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 2. Çeyrek dönemine ilişkin
yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan
www.ardbilisim.com.tr
adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962371
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1163
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1193
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,63
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|29,28
|12.013.935
|% 9,99
|
|KONTR
|67,70
|128.367.144
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|9.050.879
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.128.529
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|100.041.440
|% 9,97
|
|ISBIR
|80,10
|3.926.774
|% -10,00
|
|BALAT
|8,93
|1.562.731
|% -9,98
|
|ORCAY
|13,03
|452.191.321
|% -9,95
|
|CASA
|139,40
|849.424
|% -9,95
|
|EGEPO
|6,43
|184.018.415
|% -9,69
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|THYAO
|12,42
|871.238.915
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|ODAS
|1,45
|161.737.105
|% -3,97
|
|EKGYO
|1,83
|172.657.895
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4597
|8,4653
|% 1,39
|
|Euro
|10,0063
|10,0114
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,6203
|11,6785
|% 1,28
|
|Frank
|9,1424
|9,1975
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2486
|2,2599
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,80
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,88
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem