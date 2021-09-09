***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 09:30
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bu yıl 22.si düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi değerlendirmesinde "Türkiye Merkezli Üretici Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategorisinde" 1.'lik ödülü almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962934
BIST
13:061.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:068,4271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:069,9767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0164
|Açılış
|: 9,9350
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|Önceki Kapanış
|: 9,9750
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10,0201
En Düşük
9,9538
13:06486,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 486,94
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler13:06
|YEOTK
|35,42
|53.919.383
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.677.533
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.192.464
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.363.499
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.124.077
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,25
|11.236.717
|% -5,23
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|TGSAS
|18,67
|9.052.837
|% -3,96
|
|EUHOL
|3,17
|9.482.153
|% -3,94
|
|MARTI
|2,01
|14.898.089
|% -3,83
|
|GARAN
|9,61
|828.955.380
|% 0,52
|
|THYAO
|12,57
|317.383.301
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|285.199.941
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|252.550.966
|% -0,82
|
|FROTO
|173,10
|198.145.307
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,55
|285.199.941
|% -0,39
|
|GARAN
|9,61
|828.955.380
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,86
|82.524.918
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,27
|252.550.966
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,72
|168.204.767
|% -0,35
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4224
|8,4271
|% -0,12
|
|Euro
|9,9733
|9,9767
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,6554
|11,7139
|% 0,11
|
|Frank
|9,1584
|9,2136
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2402
|2,2515
|% -0,11
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|1,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|72,50
|72,50
|1,05
|