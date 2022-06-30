***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irket Yo¨netim Kurulumuzun 30.06.2022 tarihli toplantısında, geleneksel savunma sistemlerinin yerlerini uzaktan kablosuz kontrollü silahlar ve insansız hava savunma sistemlerine bıraktığı günümüz koşullarında, söz konusu bu uzaktan kablosuz kontrollü silahlarla ya da İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone tipi araçlarla yapılabilecek saldırıların bertaraf edilmesi, ileri savunma teknolojileri kullanarak bu cihazlarda kullanılan kumanda/kontrol frekansları, GNSS (Global Navigation Satellite Systems) uydu konumlandırma cihazlarının frekansları, kamera görüntüsü aktarımında kullanılan frekansları engelleyecek yüksek teknoloji RF (Radyo Frekans) sinyal karıştırma ve sinyal köreltme cihazları (JAMMER) ile elektronik tehdit önleme cihazları ve savunma yazılımları da dahil olmak üzere bu ürülerin geliştirilmesi, laboratuvar ve test ortamları ile üretim tesislerinin kurulması ve seri olarak üretilmesi için karar alınmıştır. Yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulması için yönetim kurulu üyesi Sn. Gürkan BİLGİN'e yetki verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040537BIST