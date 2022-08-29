***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 19:16
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 2. Çeyrek dönemine ilişkin
yatırımcı sunumu Türkçe ve İngilizce olarak ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Yatırımcı sunumumuz Şirketimizin kurumsal web sitesi olan www.ardbilisim.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri "Yatırımcı Sunumu" bölümünde eş zamanlı olarak yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058957
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
18:0518,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0954
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
18:051.016,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.016,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.020,67
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|35,42
|5.023.401
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|66.039.533
|% 9,97
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 9,97
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|NTGAZ
|20,66
|41.428.726
|% 9,95
|
|MTRKS
|65,15
|4.834.306
|% -9,95
|
|HKTM
|19,29
|660.449.420
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|3.732.518
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|871.936
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.943.185
|% -9,91
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 1,08
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% -2,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 1,77
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 9,96
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 2,67
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1795
|18,1896
|% 0,14
|
|Euro
|18,1818
|18,1927
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,2245
|21,3309
|% -0,17
|
|Frank
|18,7082
|18,8209
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|0,03
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|15,00
|
|Tam
|6.806
|6.870
|-61,00
|
|Yarım
|3.316
|3.359
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|3,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, GARAN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, TUPRS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 69 artarak (% 0.78 ) 2, 819
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, DOGUB, ADEL, DYOBY, NTGAZ, DZGYO, BJKAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, BALAT, ANELE, BRKO, SILVR