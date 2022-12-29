***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irket Yo¨netim Kurulumuzun 29.12.2022 tarihli toplantısında, finansal teknolojiler ve e-dönüşüm çözümleri başta olmak üzere tüm yazılım ürünlerimizin geliştirilmesi ve ihracatının yapılması amacıyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da %60 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına, ilgili tüm işlemlerin yapılması için Sn. Cenk ÖZCAN'a yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091272BIST