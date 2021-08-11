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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.08.2021 19:04



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.961.672
Geçmiş Yıl Karları (TL) 115.163.328


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.08.2021 tarihli toplantısında,
-Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.672 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
-Şirketimiz sermayesinin %612,04 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 146.125.000 TL nominal değerli payların 18.361.256,54 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 127.763.743,46 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,
-Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
-İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına,
Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957385


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