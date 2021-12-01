***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 29.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınlamış olduğumuz tescil başvurusu bildirimine istinaden, yapmış olduğumuz başvuru sonucunda sermaye artırım talebimiz Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 1.12.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 NâmaB Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.12.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 30.961.672Geçmiş Yıl Karları (TL) desinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 01.12.2021Ek AçıklamalarMevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ait tescil talebimiz 01.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 01.12.2021 tarih ve 10463 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980594BIST