***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.12.2021 22:21
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil ve İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 29.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınlamış olduğumuz tescil başvurusu bildirimine istinaden, yapmış olduğumuz başvuru sonucunda sermaye artırım talebimiz Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 1.12.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 23.875.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 170.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 3.000.000 18.361.256,540 612,04188 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARDY00015 Nâma
B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 20.875.000 127.763.743,460 612,04188 B Grubu B Grubu, ARDYZ, TREARDY00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 23.875.000 146.125.000,000 612,04188
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 01.12.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.961.672
Geçmiş Yıl Karları (TL) desinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 01.12.2021
Ek Açıklamalar
Mevcut 23.875.000 TL olan sermayemizin, 30.961.671,86 TL'si Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 115.163.328,14 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 146.125.000 TL artırılarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak sermayenin 170.000.000 TL'ye yükseltilmesine ait tescil talebimiz 01.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 01.12.2021 tarih ve 10463 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980594
BIST