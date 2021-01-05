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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2021 18:43



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 06.02.2020 Türkiye BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ARDA ÖDEMİŞ 14500000 TRY 60,73




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897224


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 57.044.621 % 10,00  
DOBUR 23,32 2.724.659 % 10,00  
DGGYO 9,24 5.602.112 % 10,00  
SANFM 15,40 1.863.791 % 10,00  
TKFEN 18,21 1.686.967.575 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3856 7,3899 % -0,44  
Euro 9,0836 9,0949 % 0,02  
Sterlin 10,0281 10,0784 % -0,07  
Frank 8,3747 8,4251 % -0,13  
Riyal 1,9630 1,9728 % -0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 6,99  
Altın Gr. 463 463 -0,67  
Cumhuriyet 3.080 3.127 33,00  
Tam 3.064 3.144 38,11  
Yarım 1.481 1.521 18,44  
Çeyrek 743 760 9,21  
Gümüş.Ons 27,46 27,50 0,21  
Gümüş Gr. 6,52 6,52 0,02  
B. Petrol 52,88 52,88 1,79  
Seans Raporu 18:05
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