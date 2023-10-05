Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.10.2023 21:36
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Semih Kökden Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.12.2021 0312 299 25 95 yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754
Savaş Barlas Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 05.10.2023 0312 299 25 95 yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200549


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.488
Değişim :  1,86% |  154,84
Açılış :  8.386  
Önceki Kapanış :  8.333  
En Düşük
8.180 En Yüksek
8.496
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZKGY 11,00 633.173.721 % 10,00  
OZKGY 11,00 633.173.721 % 10,00  
YESIL 5,72 486.319.631 % 10,00  
CMENT 259,60 6.455.630 % 10,00  
TETMT 2.228,90 21.084.562 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5608 27,5961 % 0,16  
Euro 29,0244 29,1742 % -0,03  
Sterlin 33,4678 33,6357 % -0,07  
Frank 30,0754 30,2565 % 0,00  
Riyal 7,3235 7,3602 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 -0,02  
Altın Gr. 1.612 1.612 -1,23  
Cumhuriyet 11.121 11.289 9,00  
Tam 10.862 10.995 -7,00  
Yarım 5.448 5.514 -4,00  
Çeyrek 2.716 2.757 -2,00  
Gümüş.Ons 20,95 21,05 0,03  
Gümüş Gr. 18,56 18,60 -0,03  
B. Petrol 84,28 84,28 -1,53  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru