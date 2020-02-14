***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
14.02.2020 18:38
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/02/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİ MODERNİZASYONU PROJESİ SUNUCU ALIMI sözleşmesi 14/02/2020 tarihinde 2.520.000,00 USD (Amerikan Doları) (KDV hariç) bedelle imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819242
BIST
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18:056,0515
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,0510
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|GSRAY
|2,88
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|% 20,00
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|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
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|6.201.535
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|GEDIK
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|% 14,86
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|ARDYZ
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|% 13,92
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|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
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|OZBAL
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|2.891.069
|% -5,96
|
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|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
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|1.614.927.623
|% 3,05
|
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|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
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|% 20,00
|
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|% 3,86
|
|GSRAY
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|% 20,00
|
|BJKAS
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|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8584
|7,8978
|% -0,03
|
|Frank
|6,1349
|6,1719
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6076
|1,6157
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|5,97
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,11
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|Gümüş Gr.
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|3,46
|0,02
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