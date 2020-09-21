***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.09.2020 18:20
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/09/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile "Yedekleme Sistemleri İçin İlave Disk Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.958.000 TL + KDV bedelle 21.09.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876054
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.086
18:057,6302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0747
|Açılış
|: 7,6620
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|Önceki Kapanış
|: 7,5970
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7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,9800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,74
|Açılış
|: 467,19
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|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|1.018.110
|% 10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|ARMDA
|82,20
|23.261.790
|% -9,97
|
|GEDZA
|16,90
|13.386.323
|% -7,95
|
|AKYHO
|5,26
|41.866.201
|% -7,23
|
|RTALB
|52,65
|489.373.764
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|AVOD
|4,14
|282.039.567
|% 2,99
|
|TKNSA
|7,00
|281.488.511
|% 2,34
|
|HALKB
|4,95
|250.289.958
|% -3,32
|
|HLGYO
|2,38
|211.553.996
|% -4,80
|
|ODAS
|2,48
|187.283.058
|% -4,25
|
|IHLGM
|1,39
|98.582.856
|% -3,47
|
|AVOD
|4,14
|282.039.567
|% 2,99
|
|ADESE
|2,08
|94.730.196
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6250
|7,6302
|% 0,99
|
|Euro
|8,9543
|8,9657
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7245
|9,7733
|% -0,06
|
|Frank
|8,2817
|8,3316
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0265
|2,0367
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-47,11
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-7,60
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,25
|41,25
|-1,90
|
Seans Raporu
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17:57AKENR
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17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
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