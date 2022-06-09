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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.06.2022 18:18
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

09.05.2022 tarihinde şirketimiz ile Dallmeier Electronic GmbH & Co. arasında imzalanmış "Tek Yetkili İş Ortaklığı Sözleşmesi"ne istinaden kurulan %100 bağlı ortaklığımız Dallmeier Turkey Elektronik A.Ş., Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG firmasının tek yetkilisi olarak tüm satış, satış sonrası kurulum ve bakım destek hizmet faaliyetlerini yürütmesi için 09.06.2022 tarihinde sözleşme imzalamıştır.
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Dallmeier Turkey Elektronik A.Ş., Dallmeier Electronic GmbH & Co.KG" firmasıyla yapılan iş birliği ile üst düzey güvenlik ürünlerini, "ARD Grup Bilişim'in" Ar-Ge ve yapay zekâ (AI) teknolojileri konusundaki üst düzey yetenekleri ile birleştirerek, geliştirilecek proaktif güvenlik çözümleri alanında inovatif şekilde hizmet ve ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır. Sınır güvenliği, havalimanı, liman ve yüksek güvenlik gereksinimi bulunan tesisler ile birlikte hassas kontrol ve gizlilik gerektiren sektörler için de büyük veri analizi yapacak yerli yazılımsal projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036561


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