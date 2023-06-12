***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.06.2023 18:26
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile "Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Bakım, Onarım, Güncelleme ve İdame İşi " sözleşmesi 6.775.000,00 TL (KDV Hariç) bedelle 12.06.2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158100
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
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|Önceki Kapanış
|: 5.626
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5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2379
|Açılış
|: 23,6200
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|Önceki Kapanış
|: 23,4400
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23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2502
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
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25,5492
En Düşük
25,1575
17:591.485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
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1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
|
|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
|
|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
|
|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6222
|23,6271
|% 1,04
|
|Euro
|25,4013
|25,4740
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,4329
|29,5805
|% 0,39
|
|Frank
|25,8502
|26,0060
|% 0,21
|
|Riyal
|6,2778
|6,3093
|% 1,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-4,52
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.486
|11,24
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.822
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|-2,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
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17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
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17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
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17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem