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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.06.2023 18:31
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/06/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Açıklamalar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun iştiraki olan TESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş. (TESK A.Ş.) ile şirketimiz arasında, Türkiye genelindeki Esnaf ve Sanatkarlara yönelik olarak Esnaf Turk Fatura projemiz kapsamında E-Dönüşüm Çözümleri (e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e-defter vb.) hizmetlerimizin kullandırılması ile ilgili gelir paylaşımı modeliyle 22.06.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161391


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Tam 9.868 10.157 407,25  
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Çeyrek 2.407 2.496 110,00  
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