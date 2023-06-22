***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/06/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.AçıklamalarTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun iştiraki olan TESK Turizm Otelcilik Mesleki Eğitim ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş. (TESK A.Ş.) ile şirketimiz arasında, Türkiye genelindeki Esnaf ve Sanatkarlara yönelik olarak Esnaf Turk Fatura projemiz kapsamında E-Dönüşüm Çözümleri (e-arşiv, e-fatura, e-irsaliye, e-defter vb.) hizmetlerimizin kullandırılması ile ilgili gelir paylaşımı modeliyle 22.06.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161391BIST