***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.02.2020 18:10
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ARDYZ.E payında 17/02/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 16/03/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819175
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
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|Önceki Kapanış
|: 120.541
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121.581
En Düşük
120.049
18:056,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 6,0510
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,0344
18:056,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 6,5680
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5408
18:05307,31
En Yüksek
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 307,31
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|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|YKBNK
|2,87
|502.432.407
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8482
|7,8876
|% -0,16
|
|Frank
|6,1405
|6,1775
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6075
|1,6155
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
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|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
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