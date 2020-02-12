***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2020 10:06
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818537
BIST
11:39119.953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 155,25
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
120.274
En Düşük
119.229
11:396,0297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0428
En Düşük
6,0002
11:396,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5999
En Düşük
6,5491
11:39302,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,66
|Açılış
|: 302,82
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,04
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,09
|150.632.680
|% 19,22
|
|QNBFB
|59,00
|600.620
|% 14,01
|
|ESCOM
|3,97
|29.768.731
|% 13,43
|
|GARFA
|5,48
|12.017.629
|% 12,53
|
|SAYAS
|3,95
|10.117.293
|% 10,03
|
|UFUK
|4,41
|56.153
|% -9,82
|
|RALYH
|7,20
|7.877
|% -7,10
|
|TRCAS
|3,85
|239.960.709
|% -6,55
|
|LINK
|27,52
|438.797
|% -4,18
|
|IHGZT
|4,30
|48
|% -4,02
|
|ASELS
|26,66
|1.165.350.543
|% 7,67
|
|THYAO
|14,51
|817.242.343
|% 1,47
|
|TRCAS
|3,85
|239.960.709
|% -6,55
|
|ODAS
|2,16
|171.444.050
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,78
|156.592.978
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,32
|126.065.852
|% -1,49
|
|ODAS
|2,16
|171.444.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|109.139.545
|% -0,61
|
|TRCAS
|3,85
|239.960.709
|% -6,55
|
|THYAO
|14,51
|817.242.343
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8238
|% 0,14
|
|Frank
|6,1475
|6,1845
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6009
|1,6090
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.563
|-5,55
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|1,33
|