***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 13:58
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820809
BIST
14:49115.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -188,58
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:496,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1265
En Düşük
6,0869
14:496,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
14:49321,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,02
|Açılış
|: 321,74
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,52
|18.208.496
|% 14,59
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|HUBVC
|31,10
|62.510.901
|% 10,13
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|3,00
|136.304.223
|% -15,73
|
|HATEK
|8,33
|9.379.397
|% -10,14
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|TSPOR
|5,72
|76.709.128
|% -8,19
|
|THYAO
|14,24
|858.575.383
|% -0,90
|
|ASELS
|28,44
|672.124.919
|% 0,28
|
|IPEKE
|9,62
|487.664.668
|% 4,45
|
|KOZAA
|12,20
|443.667.884
|% 8,54
|
|HALKB
|6,70
|306.496.721
|% -1,76
|
|ODAS
|2,06
|248.421.527
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,24
|141.405.948
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,52
|167.528.207
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|119.091.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|271.313.596
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8881
|7,9276
|% 0,67
|
|Frank
|6,2098
|6,2472
|% 0,55
|
|Riyal
|1,6273
|1,6355
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|