***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 15:26
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821152
BIST
15:46114.192
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.637,12
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:466,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0631
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:466,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:46332,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 10,83
|Açılış
|: 332,85
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.090.404
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,24
|13.488.774
|% 11,44
|
|IPEKE
|10,82
|833.118.952
|% 10,97
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,39
|165.289.345
|% -10,62
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,68
|1.525.868.826
|% -5,79
|
|IPEKE
|10,82
|833.118.952
|% 10,97
|
|KOZAA
|12,99
|562.524.160
|% 3,59
|
|ASELS
|28,46
|482.713.085
|% -1,32
|
|KRDMD
|2,74
|325.066.188
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,27
|180.630.392
|% 0,79
|
|ODAS
|2,13
|293.507.088
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,23
|159.882.171
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|325.066.188
|% -2,84
|
|THYAO
|13,68
|1.525.868.826
|% -5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9128
|7,9525
|% 0,51
|
|Frank
|1,6355
|1,6437
|% 1,01
|
|Riyal
|332,6200
|332,6750
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|37,99
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,89
|
|Cumhuriyet
|2.205
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.197
|2.251
|69,19
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,47
|
|Çeyrek
|533
|545
|16,73
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-2,39
|
Seans Raporu
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2887, 98 kaybederek (% -2.61 ) 107, 678
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Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 68 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 233 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem